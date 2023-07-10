Посол Литвы заявил о согласовании около 90% текста заключительного акта саммита НАТО

Напряженные переговоры по согласованию оставшихся положений продолжаются, сообщил Дейвидас Матулёнис

ВИЛЬНЮС, 10 июля. /ТАСС/. Подготовка заключительного акта саммита Североатлантического альянса, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе, идет к завершению. Об этом в понедельник сообщил посол балтийской республики при НАТО Дейвидас Матулёнис в эфире национального радио Литвы LRT.

"Согласовано около 90% текста заключительного акта. Напряженные переговоры по согласованию оставшихся положений продолжаются", - сказал он.

Наиболее острые дискуссии идут, по его словам, по тем пунктам заключительного документа, которые связаны с Украиной. "Оттачиваются формулировки, хотя принципиальных разногласий между партнерами нет", - утверждал посол. Как отметил Матулёнис, все согласны с тем, что Украина должна быть принята в НАТО.

Он напомнил, что несколько членов альянса в двусторонних рамках намерены предоставить Киеву гарантии безопасности. "Однако такого определения, как "гарантии безопасности" в заключительном акте, скорее всего, не будет. Предстоит выработать другую формулировку", - подчеркнул посол.

Ранее Столтенберг заявил, что Украина не получит приглашения в НАТО на предстоящем 11-12 июля саммите в Вильнюсе, но ей будет направлен сильный сигнал, что "двери альянса остаются открыты". Он также сообщил, что НАТО примет многолетнюю программу военной помощи Украине, которая должна реализовываться вне зависимости от хода конфликта с Россией.