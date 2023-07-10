Reuters: послы НАТО сняли технические возражения Турции против одобрения военных планов

Анкара выступала против некоторых географических наименований в южном плане развертывания сил НАТО в Черноморском и Средиземноморском регионах, в частности относительно Кипра

ВИЛЬНЮС, 10 июля. /ТАСС/. Послы 31 страны НАТО в понедельник достигли договоренности по снятию технических возражений Турции против утверждения на саммите военных планов альянса для противодействия России. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Турция выступала против некоторых географических наименований в южном плане развертывания сил НАТО в Черноморском и Средиземноморском регионах, в частности относительно Кипра.

Как сообщил перед саммитом глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр, лидеры альянса примут в Вильнюсе впервые с конца холодной войны военные планы размещения сухопутных сил численностью до 300 тыс. человек на восточном фланге альянса со значительной морской и воздушной поддержкой. Предполагается принять три региональных плана: северный, покрывающий Скандинавию, Финляндию и Арктический регион, центральный - пространство от Балтийского моря до Румынии, южный, определяющий развертывание сил в Черноморском и Средиземноморском регионах.