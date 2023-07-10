Бербок назвала хорошей новостью согласие Турции начать ратификацию членства Швеции в НАТО

Глава МИД ФРГ отметила, что совместные усилия некоторых стран не были напрасны

БЕРЛИН, 10 июля. /ТАСС/. Согласие Турции снять вето на прием Швеции в НАТО, о чем ранее сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг, является хорошей новостью. Об этом написала в понедельник в Twitter глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

"Хорошие новости из Вильнюса. Турция, наконец, освободила путь для ратификации членства Швеции в НАТО. Наши совместные усилия не были напрасны", - написала она.

По словам Столтенберга, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган "согласился как можно быстрее передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию в парламент и работать с ним для ратификации этого документа в кратчайшие сроки".