В КНДР заявили об опасной ситуации для ВВС США при повторном нарушении границ республики

Заведующая отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон отметила, что Пхеньян готов принять ответные меры в связи с провокационными действиями Вашингтона

ТОКИО, 11 июля. /ТАСС/. Повторное нарушение воздушного пространства КНДР со стороны ВВС США создаст опасную ситуацию для американских военных самолетов, поскольку Пхеньян готов принять ответные меры. Об этом заявила во вторник заведующая отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, которая приходится сестрой лидеру страны Ким Чен Ыну.

"В случае повторного своевольного нарушения для американских военных это будет весьма опасным полетом", - приводит текст ее заявления Центральное телеграфное агентство Кореи. Она также отметила, что армия КНДР готова принять ответные меры в связи с провокационными действиями США.

Ким Ё Чжон уточнила, что американский разведывательный самолет 10 июля восемь раз нарушал воздушное пространство над исключительной экономической зоной КНДР в Японском море.

Ранее официальный представитель оборонного ведомства КНДР предупредил США, что народная республика может сбивать американские самолеты-разведчики в случае нарушения ее воздушного пространства. Он отметил, что в начале июля американские самолеты-разведчики RC-135 и U-2S, а также беспилотник RQ-4B Global Hawk пролетали в районе Корейского полуострова. В частности, по его словам, в период с 2 по 9 июля также зафиксировали несколько случаев нарушения воздушного пространства КНДР со стороны самолетов США.

Госдеп США в ответ на заявления КНДР призвал Пхеньян воздержаться от риторики эскалации и вернуться к дипломатии.