Сенатор США может одобрить поставки Турции F-16 после ее согласия принять Швецию в НАТО

Роберт Менендес отметил, что ожидает от администрации президента Соединенных Штатов "гарантий прекращения агрессии Турции в адрес соседей"

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес, выступающий против продажи Турции истребителей F-16, сообщил в понедельник, что ведет переговоры с американской администрацией и может принять решение в течение следующей недели.

Менендеса спросили, способно ли решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана снять вето с принятия Швеции в НАТО, побудить его пересмотреть свою позицию по поставкам истребителей Анкаре. "Мы с администрацией ведем переговоры", - приводит ответ сенатора агентство Reuters. "Если решение может быть принято, то, вероятно, в течение следующей недели", - указал он.

Менендес добавил, что ожидает от "администрации [президента США Джо] Байдена гарантий прекращения агрессии Турции в адрес соседей", в том числе, по мнению сенатора, необходимо "усилить безопасность Греции".

Ранее Турция запросила у США 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов модернизации Block 70 для имеющихся у нее самолетов. Американские законодатели могут препятствовать продажам вооружений США другим государствам. Как заявлял госсекретарь США Энтони Блинкен, некоторые члены Конгресса призывают увязать такие поставки Турции с шагами Анкары, необходимыми для принятия Швеции в НАТО.

В понедельник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган "согласился как можно быстрее передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию в парламент и работать с ним для ратификации этого документа в кратчайшие сроки".