Эксперт считает, что вступление Швеции в НАТО "ничего не изменит"

Автор интернет-ресурса о геополитике и обороне Arte da Guerra Робинсон Фариназо Казал отметил, что увеличение числа участников НАТО будет способствовать лишь росту престижа альянса

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 июля. /ТАСС/. Возможное принятие Швеции в Организацию Североатлантического договора (НАТО) не будет иметь практического значения и едва ли де факто укрепит военный компонент блока. Такое мнение выразил в понедельник автор интернет-ресурса о геополитике и обороне Arte da Guerra Робинсон Фариназо Казал.

"Вступление Швеции в НАТО ничего не меняет. Потому что НАТО является скорее символом и предметом гордости Вашингтона, нежели действительно эффективным военным блоком", - говорит он, напоминая о неудачном опыте альянса в Афганистане. "Страной больше, страной меньше - не думаю, что это значительным образом повлияет на военные возможности НАТО", - добавляет эксперт, признавая, что увеличение числа участников НАТО будет способствовать только росту престижа альянса.

Вместе с тем, прогнозирует Фариназо, успех Стокгольма на пути вступления в Организацию будет преподноситься западными СМИ как "поражение Путина". "С точки зрения пропаганды - может быть [это и успех], но с практической точки зрения это не изменит оперативную обстановку и ход военных действий", - утверждает ветеран ВМС Бразилии.

28 июня 2022 года в Мадриде перед началом предыдущего саммита НАТО прошли переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьера Швеции Магдалены Андерссон и генсека альянса Йенса Столтенберга. Был подписан меморандум, который являлся своего рода дорожной картой и позволял Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО. Парламент Турции 31 марта одобрил протокол о вхождении Финляндии в НАТО, страна стала членом альянса 4 апреля. В то же время турецкие законодатели не приняли протокол о вступлении Швеции в альянс, потребовав от Стокгольма выполнения всех положений Мадридского меморандума о борьбе с терроризмом.

В понедельник Эрдоган увязал перспективу одобрения заявки Стокгольма на вступление в НАТО со снятием препятствий перед Анкарой на пути в Евросоюз, вызвав критику в европейском политическом истеблишменте, расценившем его слова как шантаж. Позже генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что турецкий лидер "согласился как можно быстрее передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию в парламент и работать с ним для ратификации этого документа в кратчайшие сроки".