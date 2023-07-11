Эксперт считает, что конфликт с сильным соперником может расколоть НАТО

Автор бразильского интернет-ресурса о геополитике и обороне Arte da Guerra Робинсон Фариназо Казал предположил, что в случае реального военного противостояния альянса с Россией, Китаем или Ираном от участия в нем может отказаться Турция, которая преследует собственные интересы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 июля. /ТАСС/. Единство военно-политического альянса НАТО в случае непосредственного прямого противостояния с сильными в военном плане странами вызывает большие сомнения. Такое мнение выразил в понедельник автор бразильского интернет-ресурса о геополитике и обороне Arte da Guerra (порт. "Искусство войны") Робинсон Фариназо Казал.

"Есть военные, которые и вовсе сомневаются в возможностях НАТО вести тотальную войну: да, они бомбили Ливию и Югославию, но в войне против России они сталкиваются с большими сложностями", - говорит ветеран ВМС Бразилии. "Полагаю, что если НАТО ввяжется в войну, в которой у нее будет мало шансов на победу, то это может расколоть организацию", - продолжает он.

Фариназо напоминает, что во всех предыдущих вооруженных конфликтах с участием НАТО силы альянса понесли минимальные потери. "Но в войне с Россией, Китаем или Ираном потери [НАТО] будут немалыми. Не говоря уже об экономике менее развитых стран, таких как Португалия или Греция", - утверждает эксперт. В частности, по его мнению, в случае реального военного противостояния альянса с Москвой, Пекином или Тегераном от участия в нем может отказаться Турция, которая преследует собственные интересы.