Глава МИД Италии считает, что вступление Швеции в НАТО укрепит сплоченность альянса

По словам Антонио Таяни, нужно уделять больше внимания Ближнему Востоку, Африке и Индо-Тихоокеанскому региону

РИМ, 11 июля. /ТАСС/. Вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни поддержал решение Турции снять вето на прием Швеции в НАТО.

"Вступление Швеции в НАТО - хорошая новость. Решение Турции поддержать это тоже хорошо. Это укрепляет сплоченность Североатлантического альянса. Теперь нужно уделять больше внимания Ближнему Востоку, Африке и Индо-Тихоокеанскому региону", - написал он во вторник в Twitter.

28 июня 2022 года в Мадриде перед началом саммита НАТО прошли переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьера Швеции Магдалены Андерссон и генсека альянса Йенса Столтенберга. Был подписан меморандум, который являлся своего рода дорожной картой и позволял Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО. Парламент Турции 31 марта одобрил протокол о вхождении Финляндии в НАТО, страна стала членом альянса 4 апреля. В то же время турецкие законодатели не приняли протокол о вступлении Швеции в альянс, потребовав от Стокгольма выполнения всех положений Мадридского меморандума о борьбе с терроризмом. Парламент Венгрии также еще не проголосовал за вступление Швеции в НАТО.

В понедельник Турция согласилась снять вето на прием Швеции в НАТО после переговоров турецкого президента с премьером королевства Ульфом Кристерссоном, генсеком Североатлантического альянса и главой Евросовета Шарлем Мишелем перед саммитом НАТО в Вильнюсе. Швеция при этом обещала Турции не поддерживать организации, объявленные Анкарой террористическими, и оказать ей всяческое содействие в вопросе евроинтеграции.

Саммит НАТО в Вильнюсе намечен на 11-12 июля. В нем также примут участие главы государств и правительств Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи и Японии.