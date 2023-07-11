Белый дом сообщил, что страны НАТО на саммите договорятся повысить расходы на оборону

По словам помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, они установят минимальный объем в размере 2% от ВВП

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. Страны - члены НАТО на саммите в Вильнюсе договорятся повысить расходы на оборону, установят минимальный объем в размере 2% от ВВП. Об этом во вторник на брифинге для журналистов заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Союзники договорятся нарастить расходы на оборону и примут новые обязательства по оборонным инвестициям. <...> Мы договоримся, что 2% должны стать минимумом, а не потолком. Мы договоримся о важности [задачи] для всех членов НАТО тратить больше, чтобы вносить свой вклад в нашу коллективную оборону", - сказал он. Салливан подчеркнул, что все больше стран альянса доводят расходы на оборону до требуемого НАТО объема в 2% от ВВП.

Советник американского президента также отметил, что страны НАТО будут наращивать оборонный потенциал путем увеличения производства критически важных видов вооружений.

Страны НАТО на саммите в Уэльсе в сентябре 2014 года приняли решение сделать показатель в 2% ВВП целевым для всех стран-членов. В марте генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, представляя ежегодный отчет о деятельности НАТО, заявил, что только 7 из 30 стран - членов НАТО выполнили задачу увеличить оборонные расходы до 2% ВВП. Согласно данным, приведенным в отчете, оборонные расходы выше этого уровня в 2022 году продемонстрировали Греция (3,54%), США (3,46%), Литва (2,47%), Польша (2,42%), Великобритания (2,16%), Эстония (2,12%), Латвия (2,07%). Показатель Германии составил 1,49%. Последние места традиционно занимают Испания (1,09%) и Люксембург (0,62%).