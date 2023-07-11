На учениях в Белоруссии отработают наращивание системы связи вооруженных сил

В Минобороны республики добавили, что на них "продолжится апробация новых форм и способов организации связи и боевого применения узлов связи пунктов управления с учетом опыта современных вооруженных конфликтов"

МИНСК, 11 июля. /ТАСС/. Белорусские военные связисты на учениях отработают наращивание системы связи вооруженных сил. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

"С 10 по 14 июля проходит оперативно-специальное учение войск связи вооруженных сил. В ходе учения планируется практическое выполнение мероприятий по наращиванию и функционированию системы связи вооруженных сил", - говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что в ходе учения "продолжится апробация новых форм и способов организации связи и боевого применения узлов связи пунктов управления с учетом опыта современных вооруженных конфликтов".

В начале июля белорусское оборонное ведомство сообщило о проведении тактико-специальных занятий, в ходе которых военнослужащие дислоцированного в Минске 56-го отдельного полка связи военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны отработали развертывание узлов связи на объектах городской инфраструктуры.