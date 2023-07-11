Эксперт: требования Киева в вопросе вступления в НАТО переходят границы разумного

Директор Центра мира и свободы при американском аналитическом центре "Независимый институт" Иван Эланд считает, что "Украину ни в коем случае не следует принимать в НАТО"

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Принятие Украины в НАТО не отвечает интересам Соединенных Штатов, а требования Киева переходят все границы разумного. Такое мнение выразил во вторник директор Центра мира и свободы при американском аналитическом центре "Независимый институт" Иван Эланд.

"Последнее требование Украины смягчить политические и военные стандарты для последующего гарантируемого НАТО вступления [в альянс] выходит за рамки разумного. [Президент Украины Владимир] Зеленский даже пригрозил бойкотировать встречу, если не будет достигнут удовлетворительный прогресс по вопросам того, как и когда будет принята Украина", - пишет Эланд в статье для портала Responsible Statecraft.

Аналитик напоминает, что и до начала конфликта на Украине фиксировали высокий уровень коррупции в обществе и правительстве этой страны, следовательно она не могла считаться либеральной демократией, а "политические репрессии во время войны серьезно отдалили ее от соответствия этому стандарту".

"В 2008 году Джордж Буш, занимавший тогда пост президента, совершил колоссальную ошибку, дав туманное обещание о членстве в НАТО Украине и Грузии - двум странам, которые находились или находятся в состоянии войны с Россией. Пришедшая к власти администрация [Джо] Байдена усугубила эту ошибку, подтвердив это обещание Украине <...>", - отмечает он.

"Украину ни в коем случае не следует принимать в НАТО. Эта страна имеет гораздо большее стратегическое значение для граничащей с ней России, чем для НАТО и тем более для далеких США", - подчеркивает Эланд. От США ждут, что ввиду своей военной мощи они будут "защищать 30 стран НАТО", замечает он, добавляя, что Вашингтон уже перегружен не только с военной, но и с экономической точки зрения. Эксперт убежден, что "вместо того, чтобы двигаться в направлении нового обязательства по защите 32-го члена альянса", ускоряя принятие Украины в Североатлантический альянс, США следует "переложить финансовое бремя" украинского конфликта, равно как и обороны всей Европы, на "богатых европейцев".