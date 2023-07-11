Страны НАТО договорились вместе защищаться от "угрожающего поведения Китая"

По утверждению генсека альянса Йенса Столтенберга, КНР "отказалась осудить" действия России на Украине, а ядерная модернизация "Китая не имеет прецедентов по скорости и масштабу"

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. Страны - члены НАТО на саммите в Вильнюсе договорились вместе защищаться от "угрожающего поведения Китая". Об этом заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе.

"Лидеры стран НАТО также обсуждали Китай", - сказал он. По утверждению Столтенберга, Китай "отказался осудить" действия России на Украине, а ядерная модернизация "Китая не имеет прецедентов по скорости и масштабу". "Страны - члены НАТО договорились вместе защищаться от угрожающего поведения Китая", - сказал генсек НАТО.

При этом он отметил, что Китай не является противником и с Пекином надо продолжать взаимодействовать. "Но растущая напористость Пекина влияет на нашу безопасность", - продолжил он. Китай все больше бросает вызов основанному на правилах международному порядку, отказываясь осудить действия России и "угрожая Тайваню", добавил Столтенберг.

Он также напомнил, что региональная безопасность будет обсуждаться на встрече с лидерами Австралии, Евросоюза, Новой Зеландии, Южной Кореи и Японии, которые также приглашены на саммит в Вильнюсе.