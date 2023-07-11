11 июля, 15:07,
обновлено 11 июля, 16:38

Страны НАТО договорились вместе защищаться от "угрожающего поведения Китая"

AP Photo/ Mindaugas Kulbis
Генсек НАТО Йенс Столтенберг
© AP Photo/ Mindaugas Kulbis

По утверждению генсека альянса Йенса Столтенберга, КНР "отказалась осудить" действия России на Украине, а ядерная модернизация "Китая не имеет прецедентов по скорости и масштабу"

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. Страны - члены НАТО на саммите в Вильнюсе договорились вместе защищаться от "угрожающего поведения Китая". Об этом заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе.

"Лидеры стран НАТО также обсуждали Китай", - сказал он. По утверждению Столтенберга, Китай "отказался осудить" действия России на Украине, а ядерная модернизация "Китая не имеет прецедентов по скорости и масштабу". "Страны - члены НАТО договорились вместе защищаться от угрожающего поведения Китая", - сказал генсек НАТО.

При этом он отметил, что Китай не является противником и с Пекином надо продолжать взаимодействовать. "Но растущая напористость Пекина влияет на нашу безопасность", - продолжил он. Китай все больше бросает вызов основанному на правилах международному порядку, отказываясь осудить действия России и "угрожая Тайваню", добавил Столтенберг.

Он также напомнил, что региональная безопасность будет обсуждаться на встрече с лидерами Австралии, Евросоюза, Новой Зеландии, Южной Кореи и Японии, которые также приглашены на саммит в Вильнюсе. 

Теги:
КитайСтолтенберг, Йенс
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация