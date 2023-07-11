СМИ: ЕС утратил свой "моральный компас" из-за игнорирования расизма

Колумнистка EUObserver Шада Ислам считает, что стремление Европы активно помогать Украине и вкладывать в это много средств не может оправдать пренебрежение правами человека по отношению ко многим мигрантам

БРЮССЕЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Евросоюз "утратил свой моральный компас" из-за игнорирования проблемы расовой дискриминации. Об этом во вторник в своей статье на портале EUobserver написала колумнистка Шада Ислам.

По ее мнению, стремление Европы активно помогать Украине и вкладывать в это много средств не может оправдать пренебрежение ЕС правами человека по отношению ко многим мигрантам, подвергшимся расовой дискриминации. Она утверждает, что жесткость и постоянный расизм слишком распространены, чтобы их можно было игнорировать. "Утрата Европой морального компаса привлекает мало внимания", - написала на портале Шада Исдам.

"История не будет благосклонна к тем, кто предпочитает краткосрочную политическую выгоду морали, состраданию и да, даже доброте. Это странная Европа, где суровость и жестокость по отношению к самым слабым и уязвимым людям в мире рассматривается как сила. Где преобладают системный расизм, насилие со стороны полиции и институционализированная дискриминация, несмотря на обязательства ЕС в области прав человека, закрепленные в многочисленных европейских и международных конвенциях. Где политики ЕС постоянно - и справедливо - ругают другие правительства за их нарушения, но при этом не комментируют и даже не обсуждают неоднократные нарушения одних и тех же норм их собственными государствами-членами", - утверждает колумнистка.

Особое внимание Шада Ислам уделила событиям во Франции, начавшимся после того, как 27 июня водитель алжирского происхождения был убит после отказа выполнить требования дорожного патруля в парижском пригороде Нантер. По ее мнению, смерть подростка привела лишь к беспорядкам, а не глубокому обсуждению "глубоко укоренившегося расизма".