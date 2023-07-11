Столтенберг заявил, что НАТО не называет временных рамок по вступлению стран в альянс

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. НАТО никогда не называет временных рамок в процессе вступления стран в альянс. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник на пресс-конференции по итогам первого дня саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе, комментируя по просьбе журналистов критику президента Украины Владимира Зеленского декларации саммита по вопросу членства Киева.

"Если вы посмотрите на другие процессы (по присоединению других стран в НАТО - прим. ТАСС), то увидите, что не было временных рамок, процесс был всегда основан на выполнении условий", - сказал он. Столтенберг сообщил, что проведет во вторник вечером первую встречу с Зеленским в Вильнюсе.