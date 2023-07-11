11 июля, 15:20,
обновлено 11 июля, 15:39

Столтенберг заявил, что все страны НАТО должны согласиться на прием Украины в альянс

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. Условия для вступления Украины в НАТО будут оценивать страны - члены альянса. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник на пресс-конференции по итогам первого дня саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе, комментируя по просьбе журналистов критику президента Украины Владимира Зеленского декларации саммита по вопросу членства Киева.

"В конце концов союзники должны оценить условия для вступления и принять решение", - сказал он, подчеркнув, что все страны альянсы должны согласиться с принятием Киева. 

Теги:
УкраинаСтолтенберг, Йенс
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