Столтенберг заявил, что все страны НАТО должны согласиться на прием Украины в альянс

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. Условия для вступления Украины в НАТО будут оценивать страны - члены альянса. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник на пресс-конференции по итогам первого дня саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе, комментируя по просьбе журналистов критику президента Украины Владимира Зеленского декларации саммита по вопросу членства Киева.

"В конце концов союзники должны оценить условия для вступления и принять решение", - сказал он, подчеркнув, что все страны альянсы должны согласиться с принятием Киева.