11 июля, 20:17

Парламент Кувейта рекомендовал запретить экспорт в страны, где осквернили Коран

Будут ли ограничения затрагивать поставки энергоресурсов, не уточняется

ДУБАЙ, 11 июля. /ТАСС/. Национальное собрание (однопалатный парламент) Кувейта рекомендовало Министерству торговли эмирата запретить экспорт в страны, власти которых разрешили осквернить Коран. Соответствующее заявление опубликовано на странице законодательного собрания аравийской монархии в Twitter.

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"Запретить экспорт в страны, которые позволяют нападать на столпы ислама, рассматривают это как [проявление] личной свободы и защищают нападавших", - следует из заявления, в котором парламент Кувейта изложил свои рекомендации профильным ведомствам для противодействия осквернению Корана. Будут ли ограничения затрагивать поставки энергоресурсов, не уточняется. 

Теги:
ШвецияКувейт
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