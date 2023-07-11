НАТО заявила, что Россия сохраняет значительный военный потенциал в Арктике

По мнению альянса, "позиция России, новые военные средства" несут угрозу безопасности в евроатлантическом регионе

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. Россия увеличила присутствие в регионах Балтийского, Черного и Средиземного морей и сохраняет значительный военный потенциал в Арктике. Об этом говорится в заявлении альянса, опубликованном по итогам саммита НАТО в Вильнюсе.

"Россия увеличила свое многопрофильное военное наращивание и присутствие в регионах Балтийского, Черного и Средиземного морей и сохраняет значительный военный потенциал в Арктике", - отмечается в тексте. По мнению альянса, "позиция России, новые военные средства" несут угрозу безопасности в евроатлантическом регионе.

В своем итоговом заявлении НАТО также обвиняет Россию в "нарушении свободы навигации в Северной Атлантике", называя это "стратегическим вызовом для альянса". "НАТО и союзники продолжат принятие необходимых, соответствующих и скоординированных действий, включая осуществление необходимых планов", - говорится в документе.