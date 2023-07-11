НАТО планирует усилить возможности ПРО и ПВО против беспилотников и гиперзвуковых ракет

Альянс рассматривает интегрированную систему противовоздушной и противоракетной обороны как ключевой фактор сдерживания и элемент его обороны

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. Страны НАТО продолжат усиливать возможности интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны (IAMD) для борьбы с беспилотными летательными аппаратами и гиперзвуковыми ракетами. Об этом говорится в опубликованном во вторник итоговом заявлении саммита.

"НАТО и союзники продолжат усиливать такие возможности интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, как наблюдение, перехват, управление и контроль", - отмечается в документе.

"Мы продолжим учитывать все более разнообразные и сложные воздушные и ракетные угрозы, которые варьируются от простых беспилотных летательных аппаратов до совершенных гиперзвуковых ракет", - сказано в заявлении.

Согласно документу, интегрированная система противовоздушной и противоракетной обороны альянса рассматривается как ключевой фактор сдерживания и элемент его обороны. Она должна быть способна нейтрализовать воздушные и ракетные угрозы "на 360 градусов" или же свести к минимуму возможный ущерб. В документе подчеркивается, что подобные угрозы могут исходить как от отдельных стран, так и от "негосударственных субъектов".

Саммит НАТО открылся в Вильнюсе 11 июля. Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в столицу Литвы, где примет участие в первом заседании Совета Украина - НАТО в среду. На полях саммита, в частности, запланирована встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также сообщил, что сегодня в конце дня встретится с президентом Украины.