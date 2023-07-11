Венгрия потребовала от НАТО не втягиваться в конфликт на Украине

Альянс не должен направлять туда своих военнослужащих, заявил премьер-министр республики Виктор Орбан

БУДАПЕШТ, 11 июля. /ТАСС/. Венгрия продолжает настаивать на том, что НАТО не должна становиться участником конфликта на Украине и направлять туда своих военнослужащих. Об этом заявил во вторник премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, принимающий участие в двухдневном саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе.

"Позиция Венгрии остается неизменной: мы должны экспортировать на Украину не оружие, а мир. Нам требуется прекращение огня, и вместо войны нам нужно как можно скорее начать мирные переговоры. Позиция Венгрии ясна, потому что война идет по соседству с нами и десятки тысяч венгров, живущих в Закарпатье, находятся в непосредственной опасности", - заявил Орбан в кратком видеообращении в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Глава правительства подчеркнул, что "Венгрия выступает за то, чтобы НАТО не меняла свою прежнюю позицию, поскольку НАТО является военно-оборонительным союзом, созданным для защиты государств-членов, а не для проведения военных действий на территории других стран". Орбан напомнил, что с самого начала конфликта на Украине НАТО как организация решила не направлять туда вооружения. Это делают страны альянса на основе собственных решений. Венгрия на направляет оружие украинской армии, считая, что это лишь затянет конфликт и не поможет его урегулированию.