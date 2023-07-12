Эксперт назвал маловероятным вхождение Турции в Евросоюз

При этом президент Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани считает, что Реджеп Тайип Эрдоган "добился своих целей"

РИМ, 12 июля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Вхождение Турции в ЕС маловероятно, если вообще возможно, но президент республики Реджеп Тайип Эрдоган добился, чего хотел, и получил в Вильнюсе, где проходит саммит НАТО, все желаемые заверения. Такое мнение во вторник выразил в беседе с корреспондентом ТАСС президент Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани.

"Турция в Европе открывает новые возможности. В первую очередь она стала бы более "евроазиатской", что ведет к пересмотру политики в Средиземноморье, на Балканах и Азии. Хотя само вступление в ЕС маловероятно, Эрдоган - очень прагматичен и прекрасный переговорщик, поэтому, очевидно, добился своих целей", - сказал собеседник агентства. Эксперт полагает, что это касается безвизового въезда в ЕС турецких граждан, а со стороны США - поставки вооружений.

В Европе, по его мнению, не готовы к открытию дверей Турции, по нескольким причинам. Одна из них - турецкое присутствие усилило бы "настроение неповиновения", которым сейчас отличается Венгрия, и до изменения правила о единогласном принятии решений некоторые из них могут оказаться заблокированы. Аналитик признался, что несколько удивлен "поворотом" Эрдогана, поскольку и Анкара с ее нынешним руководством "вряд ли стремится в подчинение к Брюсселю". "Еще одна большая тема, вызывающая немалые противоречия Анкары и Брюсселя, это - соблюдение прав человека, что стало почти "неорелигией" для ЕС", - отметил эксперт.

28 июня 2022 года в Мадриде перед началом саммита НАТО прошли переговоры Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьера Швеции Магдалены Андерссон и Йенса Столтенберга. Был подписан меморандум, который являлся своего рода дорожной картой и позволял Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО. Парламент Турции 31 марта одобрил протокол о вхождении Финляндии в НАТО, страна стала членом альянса 4 апреля. В то же время турецкие законодатели не приняли протокол о вступлении Швеции в альянс, потребовав от Стокгольма выполнения всех положений Мадридского меморандума о борьбе с терроризмом.