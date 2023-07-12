США осудили ракетные пуски КНДР

По информации телеканала NHK, запущенная КНДР ракета при обычной траектории полета могла бы достичь любой точки на территории США

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. США призывают КНДР отказаться от дестабилизирующей деятельности, под которой они подразумевают запуски баллистических ракет, и напоминают, что дверь для дипломатического урегулирования всегда открыта. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Адама Ходжа.

"США решительно осуждают КНДР за испытание баллистической ракеты большой дальности. Совет национальной безопасности изучает ситуацию в тесной координации с союзниками и партнерами. <...> Дверь для дипломатии не закрыта, но Пхеньян должен немедленно прекратить дестабилизирующую деятельность и вместо этого выбрать дипломатическое взаимодействие. США примут все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность самой Америки, а также своих союзников в лице Республики Кореи и Японии", - говорится в заявлении.

По информации телеканала NHK, запущенная в среду КНДР межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) при обычной траектории полета могла бы достичь любой точки на территории США. Источники телеканала в японском министерстве обороны указали, что расчетная дальность полета ракеты может составлять около 15 тыс. км. В воздухе МБР находилась 74 минуты, что стало рекордом по продолжительности полета для МБР КНДР. В марте прошлого года запущенная КНДР МБР "Хвасон-17" находилась в полете 71 минуту.

С 2017 года КНДР испытала 14 ракет с дальностью полета 5,5 тыс. км и более, которые Япония относит к классу МБР. Больше всего таких запусков (семь) было произведено в 2022 году. В этом году КНДР осуществила уже четыре таких пуска.