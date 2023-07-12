СМИ: запущенная КНДР ракета при обычной траектории могла бы достичь любой точки США

Как передает телеканал NHK, расчетная дальность ее полета может составлять около 15 тыс. км

ТОКИО, 12 июля. /ТАСС/. Запущенная в среду КНДР межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) при обычной траектории полета могла бы достичь любой точки на территории США. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники в японском министерстве обороны.

По их информации, расчетная дальность полета ракеты может составлять около 15 тыс. км. При этом, поскольку она была запущена под большим углом, высота ее полета, согласно данным ведомства, составила 6 тыс. км. При этом ракета преодолела около 1 тыс. км и упала в Японское море в 250 км от острова Хоккайдо.

В воздухе МБР находилась 74 минуты, что для КНДР стало рекордом по продолжительности. В марте прошлого года запущенная КНДР МБР "Хвасон-17" находилась в полете 71 минуту.

С 2017 года КНДР испытала 14 ракет с дальностью полета 5,5 тыс. км и более, которые Япония относит к классу МБР. Больше всего таких запусков (семь) было произведено в 2022 году. В этом году КНДР осуществила уже четыре таких пуска.