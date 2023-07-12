Главы комитетов начальников штабов Южной Кореи, США и Японии осудили ракетный пуск КНДР

Стороны провели переговоры

СЕУЛ, 12 июля. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил Республики Корея (РК) Ким Сын Гём и его коллеги из США и Японии Марк Милли и Ёсихидэ Ёсида провели переговоры и осудили ракетный пуск КНДР, состоявшийся в среду. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

"Представители трех стран осудили провокационные действия КНДР, которые подчеркивают значение трехстороннего взаимодействия перед лицом угрозы со стороны КНДР", - заявили в южнокорейском комитете. Встреча прошла в штате Гавайи во вторник по местному времени, уточняет Yonhap.

Как поясняет агентство, запуск ракеты КНДР совпал с проведением переговоров. Главы КНШ трех стран "координировались друг с другом при разработке возможных вариантов двусторонних и трехсторонних ответных действий с целью обеспечения безопасности Корейского полуострова и региона", говорится в заявлении. "Союзы между США и Республикой Корея, а также между США и Японией имеют центральное значение для поддержания регионального мира и стабильности, для свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", - добавили в КНШ ВС Республики Корея.

12 июля южнокорейские военные сообщали, что КНДР запустила баллистическую ракету большой дальности. Президент РК Юн Сок Ёль председательствовал на чрезвычайном заседании постоянных членов Совета национальной безопасности, проведенном в связи с пуском. Южнокорейские СМИ указывают, что речь идет о межконтинентальной баллистической ракете.

Президент Юн Сок Ёль предупредил, что Пхеньян "заплатит за незаконные действия", и дал указание укрепить расширенное сдерживание РК с США через консультативную группу по ядерному планированию. По данным японской стороны, высота полета ракеты составила 6 тыс. км, она пролетела около 1 тыс. км и находилась в воздухе 74 минуты.