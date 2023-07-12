12 июля, 14:15,
обновлено 12 июля, 14:50

Столтенберг назвал приоритетами НАТО поставки Украине продвинутого оружия и боеприпасов

Генсек НАТО отметил, что "таким же важным является то, чтобы мы были способны поддерживать и обслуживать все системы, которые уже там"

ВИЛЬНЮС, 12 июля. /ТАСС/. НАТО считает приоритетом поставки Киеву продвинутых систем вооружения, а также огромного количества боеприпасов и запчастей к ним. Об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг на итоговой пресс-конференции саммита НАТО.

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"Полагаю, много месяцев назад мы осознали, что это война на истощение, имею в виду задержки в поставках. Важно то, чтобы мы поставляли разное продвинутое оружие. Однако таким же важным является то, чтобы мы были способны поддерживать и обслуживать все системы, которые уже там. Это огромное количество боеприпасов, запасных частей и ремонтных наборов, оборудования для ремонта", - сказал он.

Генсек НАТО ранее выразил точку зрения, что от итогов контрнаступления Украины будет напрямую зависеть ее позиция за столом переговоров в будущем. "Считаю неправильным не обсуждать то, как это [включение Украины в НАТО] сделать, когда война закончится. Первостепенным является гарантировать то, что война закончится справедливым и долговечным образом. В этом и заключается причина того, что самой важной и срочной задачей для нас является продолжение поставок военной помощи", - отметил Столтенберг. 

Теги:
УкраинаСтолтенберг, Йенс
© Информационное агентство ТАСС
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