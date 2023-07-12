Испания присоединилась к декларации G7 по Украине

В документе объявили о скором начале переговоров с Киевом, чтобы формализовать свою поддержку

ВИЛЬНЮС, 12 июля. /ТАСС/. Испания приняла решение поддержать декларацию стран Группы семи (G7) по Украине, принятую на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом заявил в среду на пресс-конференции председатель правительства королевства Педро Санчес по итогам встречи лидеров альянса.

"На полях саммита лидеры G7 опубликовали совместную декларацию, в которой объявили о скором начале переговоров с Украиной, чтобы формализовать свою поддержку этой страны путем принятия обязательств и механизмов безопасности в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - сказал премьер.

"Цель этих переговоров будет заключаться в том, чтобы Украина получила поддержку подписавших [декларацию] для развития своих вооруженных сил, чтобы они были способны осуществлять свою законную оборону, - отметил Санчес. - Это заявление открыто для подписания остальными союзниками, и я рад сообщить вам, что, как и большинство других стран во время встречи, Испания решила присоединиться к этой декларации G7".