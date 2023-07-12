Байден заявил, что США делают все возможное для скорейших поставок оружия Украине

Американский лидер отметил, что знает о том, как часто Киев был разочарован, когда "что-то недостаточно бысто доставлялось"

ВИЛЬНЮС, 12 июля. /ТАСС/. Американская администрация прилагает все усилия для скорейшей поставки Киеву новых партий оружия и военной техники.

Об этом заявил в среду президент США Джо Байден на встрече со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, состоявшейся на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

"Знаю, что вы много раз были разочарованы, когда что-то недостаточно быстро доставлялось вам, по поводу тех или иных доставок, по поводу того, как они осуществляются. Но могу гарантировать: Соединенные Штаты делают все, что могут, чтобы передать вам то, что вам необходимо, настолько быстро, насколько возможно", - сказал американский президент.