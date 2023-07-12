Трюдо не ответил прямо, является ли использование кассетных бомб нарушением прав человека

Премьер-министр Канады отметил, что страна продолжает выступать против их использования

ВИЛЬНЮС, 12 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в беседе с журналистами по итогам саммита НАТО в Вильнюсе не ответил прямо на вопрос о том, является ли использование кассетных боеприпасов, о поставках которых Украине объявили США, нарушением прав человека.

"Канада подписала [Конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов] и была одной из ведущих стран этой конвенции, [которая занималась] ликвидацией противопехотных мин и кассетных боеприпасов. Мы продолжаем выступать против их использования", - сказал Трюдо, отвечая на вопрос о том, считает ли он использование таких боеприпасов нарушением прав человека.

Во вторник в Вильнюсе глава МИД Канады Мелани Жоли просто не стала отвечать на такой же вопрос, но заявила, что Оттава не будет поставлять Киеву кассетные боеприпасы.

Администрация Джо Байдена 7 июля объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, включающий в том числе кассетные боеприпасы. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН. Он также отметил, что Киев предоставил Вашингтону письменные гарантии того, что сведет к минимуму риски для мирного населения при применении боеприпасов этого типа.