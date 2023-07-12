Кандидат на пост начальника штаба Армии США считает, что поставки ATACMS будут полезны ВСУ

Газета The New York Times ранее сообщила, что в администрации президента США Джо Байдена идут непубличные дискуссии относительно поставок Киеву тактических баллистических ракет

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Генерал Рэнди Джордж, выдвинутый на пост начальника штаба Армии (сухопутных войск) США, считает, что Киеву будут полезны поставки тактических баллистических ракет ATACMS. Он выступал на слушаниях комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

Джордж дал утвердительный ответ на вопрос сенаторов о том, помогут ли Вооруженным силам Украины на поле боя американские ракеты ATACMS. "ATACMS - это, очевидно, отличные ракеты, это отличная система вооружений с большей дальностью. В первую очередь они им дадут возможность наносить удары по целям, которые расположены дальше", - добавил генерал. Вопрос готовности Вашингтона осуществить поставку ATACMS не поднимался.

Как сообщила в среду газета The New York Times со ссылкой на источники, в администрации президента США Джо Байдена идут непубличные дискуссии относительно поставок Киеву ATACMS. Представители оборонного сектора США сообщили газете, что арсенал ATACMS относительно небольшой, эти ракеты предназначены для других планов Пентагона.

Ранее о поставках Украине ракет дальнего радиуса действия сообщили власти Великобритании и Франции. Дальность действия ATACMS составляет около 190 миль (чуть более 300 км), что на 40 миль (64 км) больше, чем у ракет, поставляемых Лондоном и Парижем.