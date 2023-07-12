Макрон ожидает от Израиля более активной поддержки Украины

Эмманюэль Макрон также выразил мнение, что позиция Ирана в ситуации вокруг Украины не дает оснований называть его противником альянса

ВИЛЬНЮС, 12 июля. /ТАСС/. Франция считает, что Израиль мог бы более активно поддержать Киев в украинском конфликте. Об этом в среду на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вильнюсе заявил французский президент Эмманюэль Макрон. Он также выразил мнение, что позиция Ирана в ситуации вокруг Украины не дает оснований называть его противником альянса.

"Нам очень бы хотелось, чтобы Израиль активнее включился в процесс оказания помощи Украине, как это делают многие другие страны, - отметил он. - В ближайшие месяцы нам, возможно, придется попросить эти государства приложить дополнительные усилия. Я разделяю мнение многих союзников, что Израиль мог бы быть на нашей стороне в этом вопросе".

Макрон одновременно отверг призывы назвать Иран противником НАТО на фоне утверждений о военной поддержке Тегераном Москвы в украинском конфликте. "Цель альянса заключается в эффективности, а не в том, чтобы каждую неделю объявлять кого-либо врагом. Оказывать давление там, где это необходимо, когда интересы союзников подвергаются риску. Мы хотим иметь возможность как по вопросам нераспространения ядерного оружия, так и по вопросам региональной стабильности продолжать двигаться вперед для того, чтобы достичь значимых результатов со стороны иранцев", - сказал Макрон.

Саммит НАТО завершился в Вильнюсе в среду. Наряду с делегациями стран альянса в нем приняли участие лидеры Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи, Украины и Японии.