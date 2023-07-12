Госдепартамент опроверг данные о разработках биологического оружия на Тайване

США не разрабатывают или не имеют таких видов оружия где бы то ни было, говорится в заявлении ведомства

ГОНКОНГ, 12 июля. /ТАСС/. Представитель Госдепартамента опроверг публикации тайваньских СМИ о требовании Вашингтона к властям Тайваня построить на острове лабораторию для разработки боевых вирусов и другого биологического оружия. Об этом в среду сообщило Центральное информационное агентство острова.

"В этих сообщениях нет правды", - цитирует агентство полученное от Госдепартамента письменное заявление.

"США полностью выполняют свои обязательства по Конвенции о биологическом оружии, не разрабатывают или не имеют таких видов оружия где бы то ни было, мы также не поддерживаем кого-либо в таких действиях", - отметил представитель ведомства.

Тайваньское издание "Ляньхэ синьвэньван" сообщило в понедельник, что правительство США требовало от властей Тайваня построить лабораторию для создания боевых вирусов и другого биологического оружия. По его данным, кабинет правительства острова провел две секретные встречи под кодовым названием "Конференция по Южно-Китайскому морю". В ходе одной из них оборонное ведомство Тайваня отчиталось, что подготовило проект по строительству лаборатории с высшим уровнем биологической безопасности BSL-4, и американская сторона обещала направить специалистов для его проверки.

На заседании Су Чжэньчан, занимавший тогда пост главы кабинета, подчеркнул, что строительство лаборатории является требованием Вашингтона, и добавил, что глава администрации Тайваня Цай Инвэнь придает этому проекту особое значение.

Оборонное ведомство Тайваня опровергло публикацию, указав на то, что военные не разрабатывают патогены, токсины и другое биологическое оружие, а также не производят, не хранят и не пытаются получить такие материалы. В то же время оно подтвердило, что проект по строительству лаборатории BSL-4 для Национального военно-медицинского института Тайваня действительно прорабатывался, однако целью ее создания является выявление опасных патогенов.