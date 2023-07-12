Замглавы Верховной рады Украины разочарована итогами саммита НАТО

Елена Кондратюк заявила, что Киев ждал "от союзников смелого шага"

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Результаты саммита НАТО в Вильнюсе разочаровали Украину, поскольку она не дождалась приглашения к вступлению в альянс. Об этом заявила вице-спикер Верховной рады Елена Кондратюк.

"Мы должны быть реалистами <...>. Мы ждали от союзников смелого шага, но есть разочарования, которые ознаменовались итогами формулировки саммита НАТО о том, что не было фактического приглашения. Это было важно для нас", - сказала она в эфире телеканала "Рада".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в присутствии американского коллеги Джо Байдена назвал итоги саммита НАТО в Вильнюсе успешными для Киева. По его словам, западные партнеры дали гарантии, что поддержка Украины не уменьшится. При этом украинский президент признал, что помощь Запада во многом зависит от ситуации на поле боя и нельзя рассчитывать, что она продлится десятилетиями без продвижения ВСУ.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что альянс един по вопросу о невключении Украины в свои ряды.