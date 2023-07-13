В Непале ввели ограничения на "необязательные" полеты

Решение приняли после крушения вертолета

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 июля. /ТАСС/. Управление гражданской авиации Непала (CAAN) после крушения вертолета, которое во вторник унесло жизни шести человек, запретило осуществлять полеты этих машин "без необходимости". Об этом CAAN сообщило в ночь на четверг.

"Не имеющие первостепенного значения полеты на вертолетах такие, как экскурсии к горным пикам, перевозка подвесных грузов, осыпание лепестками цветов (в церемониальных целях - прим. ТАСС) ограничены до сентября", - говорится в сообщении CAAN, размещенном в Twitter.

Помимо этого, управление создало специальную группу сотрудников, которая будет отвечать за "ежедневный контроль и надзор" за полетами. Также CAAN намерена до сентября текущего года централизованно выдавать разрешения на вылеты вертолетов. В сообщении не уточняется, почему эти меры вводятся до сентября, при этом июнь - сентябрь в Непале - это сезон дождей. Именно плохие погодные условия предварительно названы причиной крушения вертолета во вторник.

Вертолет непальской авиакомпании Manang Air разбился во вторник в регионе Чиханданда в районе Солукхумбу. На борту находились пятеро пассажиров (граждане Мексики) и пилот из Непала. Все они погибли. Пассажиры вертолета прибыли, чтобы посмотреть на высочайшие пики мира, в том числе Эверест.