11 июля, 07:18

СМИ: пропавший в Непале вертолет разбился в горах

По данным The Himalayan Times, на борту находились пять граждан Мексики

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 июля. /ТАСС/. Вертолет непальской авиакомпании Manang Air, на борту которого находились шесть человек, разбился во вторник в районе Солукхумбу. Об этом сообщает газета Kathmandu Post.

Как сообщил изданию представитель сельского муниципалитета, вертолет разбился в регионе Чиханданда близ деревни Бхакандже. "Местные жители обнаружили разбившийся вертолет в Чиханданде", - приводит издание слова местного чиновника. Он ничего не сообщил о людях, находившихся на борту.

Ранее газета The Himalayan Times со ссылкой на представителей авиакомпании, сообщила, что вертолет перевозил пятерых граждан Мексики, также в нем был пилот непалец

Вертолет вылетел из Сурке в районе Солукхумбу около 10 утра (около 7:15 мск) и направился в Катманду. Связь с ним пропала примерно через 15 минут после вылета. 

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