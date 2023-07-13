Кандидат в президенты Гватемалы назвал незаконной приостановку деятельности его партии

Бернардо Аревало собирается опротестовать соответствующее решение

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 июля. /ТАСС/. Кандидат в президенты Гватемалы Бернардо Аревало собирается опротестовать решение о приостановке деятельности его партии "Семя", которое он считает незаконным.

"Сейчас мы принимаем соответствующие юридические меры, чтобы подать жалобу на нарушения конституционных принципов и попросить принять меры. Мы в любом случае продолжим подготовку к выборам", - сказал он в среду в эфире телеканала Guatevision.

Как отметил Аревало, в законе говорится, что деятельность политической партии не может быть приостановлена во время избирательного процесса. "Это шаг отчаяния политической мафии, которая понимает, что ее дни сочтены и она потеряет контроль, потому что нас ждут выборы, на которых, как мы уверены, движение "Семя" победит", - сказал политик.

Ранее Генеральная прокуратура Гватемалы сообщила, что по ее запросу суд приостановил деятельность юридического лица левоцентристского движения "Семя" из-за подозрений в подделке подписей. Объявление совпало с официальным оглашением результатов прошедших 25 июня президентских и парламентских выборов, согласно которым во второй тур вышли Аревало и бывшая первая леди Сандра Торрес, выдвигающаяся от центристской партии "Национальный союз надежды".

Подтверждение итогов голосования затянулось из-за жалоб, которые подали проигравшие кандидаты, представляющие правые партии. Конституционный суд принял к рассмотрению их иск и обязал Высший избирательный суд провести проверку протоколов с избирательных участков. В понедельник Верховный суд Гватемалы отклонил очередное ходатайство о пересчете голосов.