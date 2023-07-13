Правительство Венгрии решает вопрос о сроках ратификации соглашения о приеме Швеции в НАТО

Как заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, правительство его страны поддерживает вступление Швеции в альянс

БУДАПЕШТ, 13 июля. /ТАСС/. Правительство Венгрии собралось в четверг на двухдневное заседание, на котором должно быть принято решение о сроках ратификации в национальном парламенте соглашения о вступлении Швеции в НАТО. Как сообщил пресс-секретарь премьер-министра Венгрии Берталан Хаваши, выездное совещание проводится в гостинице, расположенной в средневековом монастыре на окраине города Шопрон на западе страны.

Ожидается, что премьер-министр Виктор Орбан проинформирует членов кабинета о результатах саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе, где была, в частности, достигнута договоренность о том, что Турция снимет свои возражения против приема Швеции в НАТО. Будапешт, которому также предстоит одобрить шведскую заявку, координирует свои действия с Анкарой. В то же время глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что правительство поддерживает вступление Швеции в альянс и ратификация необходимых документов - "технический вопрос".

Пресс-секретарь премьера сообщил, что на заседании в Шопроне будут также обсуждаться конфликт на Украине и борьба с нелегальной миграцией. "Правительство Венгрии хочет мира и говорит "нет" миграции", - процитировало Хаваши информационное агентство MTI. Кроме того, кабинет министров рассмотрит социально-экономические проблемы, стоящие перед страной. "Цели остаются прежними: мы остановим инфляцию, защитим рабочие места, семьи, пенсии и сокращение расходов на коммунальные услуги", - сказал пресс-секретарь.

Ратификация в парламенте

По венгерским законам предложение о дате ратификации может внести в парламент как само правительство, так и группа депутатов численностью не менее 40 человек, в том числе фракция правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз". Парламент Венгрии уже завершил весеннюю сессию, поэтому либо для голосования будет созвано экстренное заседание, либо оно будет отложено на осень. Депутаты планируют вновь собраться после летних каникул 25 сентября.

Турецкие власти решили отложить до осени вопрос о ратификации соглашения о вступлении Швеции в НАТО, чтобы посмотреть, как эта страна, а также США и Евросоюз будут выполнять договоренности с Турцией, достигнутые в Вильнюсе. На это у них будет два с половиной месяца. Парламент Турции возобновит работу после летнего перерыва 1 октября.

Венгерская сторона неоднократно заявляла, что не намерена препятствовать вступлению Швеции в военно-политический блок и "не будет последней, кто не ратифицирует такое соглашение". Ожидается, что претензии к Стокгольму со стороны Будапешта также будут устранены. Правительство и депутаты парламента выражали недовольство тем, что шведские политики выдвигали против Венгрии обвинения в отходе от демократии и требовали блокировки причитающихся ей средств Евросоюза.

27 марта венгерский парламент одобрил ратификацию соглашения о вступлении Финляндии в НАТО, но отложил рассмотрение вопроса о Швеции. Правительство Венгрии ранее заявляло, что поддерживает намерения королевства, однако обеспокоенность депутатов необходимо устранить. Финляндия и Швеция подали свои заявки 18 мая 2022 года, указав, что к такому шагу их подтолкнули события на Украине.