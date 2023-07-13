В Берлине заявили, что развитие отношений КНР и РФ имеет последствия для безопасности ФРГ

В стратегии Германии Китай назван "партнером, конкурентом и системным соперником"

БЕРЛИН, 13 июля. /ТАСС/. Решение властей Китая развивать отношения с Россией имеет прямые последствия для безопасности Германии. Об этом говорится в утвержденной в четверг правительством ФРГ стратегии по выстраиванию отношений с Пекином.

"На XX съезде Коммунистическая партия Китая подчеркнула свое стремление играть более важную роль в глобальном управлении. Решение Китая развивать отношения с Россией имеет прямые последствия для безопасности Германии", - отмечается в документе. При этом утверждается, что "в Индо-Тихоокеанском регионе Китай все более настойчиво стремится к региональной гегемонии и в этом процессе ставит под сомнение принципы международного права".

В стратегии ФРГ Китай назван "партнером, конкурентом и системным соперником".

В документе также указано, что ФРГ стремится к конструктивному диалогу с Китаем по преодолению вызовов в области внешней политики и политики безопасности.

"Мы хотим продолжить диалоговые форматы по важным вопросам <...>", - отмечается в документе. При этом уточняется, что "в последние годы диалог по правам человека проводился очень нерегулярно и не оправдал ожиданий". "Как постоянный член Совета Безопасности ООН Китай несет особую ответственность за мир и безопасность во всем мире. Мы стремимся к конструктивному диалогу с Китаем по преодолению вызовов в области внешней политики и политики безопасности", - подчеркивается в тексте.

"Мы стремимся сосредоточить стратегический диалог министров иностранных дел на вопросах, имеющих особое двустороннее и международное значение", - констатируется в стратегии.