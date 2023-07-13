В Литве заявили, что планы обороны НАТО с приемом в альянс Швеции придется уточнять

По словам советника президента Литвы по вопросам безопасности Кестутиса Будриса, с приемом нового члена изменится географическая структура альянса

ВИЛЬНЮС, 13 июля. /ТАСС/. Утвержденные на саммите НАТО в Вильнюсе обновленные оборонные планы Североатлантического альянса после приема в организацию Швеции будут нуждаться в уточнении. Об этом заявил журналистам советник президента Литвы по вопросам безопасности Кестутис Будрис.

"Придется вернуться на этап планирования, чтобы учесть изменившуюся ситуацию", - утверждал он.

По словам советника, с приемом нового члена изменится географическая структура альянса, что должно найти отражение в оборонных планах. "Придется внести определенные коррективы", - отметил Будрис.

Как заявил в четверг министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, военные до конца текущего года на основе утвержденных в Вильнюсе планов НАТО составят свои детальные тактические планы. О возможном пересмотре базовых планов он не упомянул.