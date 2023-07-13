В Швеции потребовали обсудить последнюю договоренность с Турцией по членству в НАТО

По словам председателя парламентского комитета по внешней политике Арона Эмильссона, его смущает, что Швеция должна будет стать "голосом в поддержку будущего турецкого членства в ЕС"

СТОКГОЛЬМ, 13 июля. /ТАСС/. Поддерживающая правительство популистская партия "Шведские демократы" (ШД) потребовала от кабинета проведения обсуждения по поводу последней договоренности с Турцией и ее президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в отношении шведского членства в НАТО. Об этом в четверг сообщает газета Svenska Dagbladet.

Представитель партии и председатель парламентского комитета по внешней политике Арон Эмильссон считает имеющуюся формулировку договоренности неясной.

"Пока рано делать вывод, было ли правительство слишком сговорчивым по отношению к Турции и разумна ли такая договоренность с Эрдоганом", - заявил он в интервью изданию.

По его словам, его смущает еще и то, что Швеция должна будет стать "голосом в поддержку будущего турецкого членства в ЕС". "Позиция ШД давно известна, и мы критически относимся к присоединению Турции к ЕС", - подчеркнул Эмильссон.

Шведский премьер Ульф Кристерссон и Эрдоган в ходе личной встречи под патронажем генсека НАТО Йенса Столтенберга в понедельник достигли договоренности, согласно которой Турция начнет процесс ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО. Она включает шесть пунктов, где констатируется, что Швеция внесла необходимые изменения в свое законодательство и за последний год существенно усилила борьбу с террористическими проявлениями в деятельности Рабочей партии Курдистана, а также возобновила военный экспорт в Турцию. Эти договоренности были достигнуты в ходе саммита НАТО в прошлом году в Мадриде.

Пункты договоренности

Швеция и Турция готовы продолжить взаимодействие в рамках мадридского соглашения, а также начать сотрудничество в области безопасности на уровне министерств. Оно будет сосредоточено на борьбе с терроризмом во всех его формах. Швеция также обязуется не поддерживать Отряды народной самообороны/Демократический союз и Движение (Фетуллаха) Гюлена.

Страны согласны в том, что борьба с терроризмом является долгим и более длительным процессом, чем вступление Швеции в НАТО. Столтенберг подтвердил категорическое осуждение Североатлантическим альянсом любых проявлений терроризма, а также то, что НАТО усилит работу на этом направлении.

НАТО, Турция и Швеция признают принцип недопустимости каких-либо ограничений, барьеров или санкций в отношении торговли вооружениями или военных инвестиций между союзниками. Если таковые имеются, они должны быть устранены.

Швеция и Турция согласны в том, что экономическое сотрудничество должно развиваться таким образом, чтобы обе стороны могли максимально эффективно использовать возможности для развития торговли и инвестиций.

Швеция окажет Турции активную поддержку для вступления в ЕС, будет способствовать модернизации торгового союза Турции и ЕС и упрощению выдачи гражданам Турции виз для поездок в страны Евросоюза.

С учетом этих пунктов и важности защиты Евроатлантического пространства парламент Турции ратифицирует заявку Швеции на вступление в НАТО, говорится в пресс-релизе на сайте НАТО.