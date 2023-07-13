Минобороны Индии подтвердило намерение приобрести у Франции истребители и подлодки

Как отметили в ведомстве, цену и другие условия закупки согласуют с правительством Франции после учета всех аспектов

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 июля. /ТАСС/. Индия намерена приобрети у Франции 26 истребителей Rafale Marine морского базирования вместе с необходимым оборудованием, запчастями и вооружением для ВМС страны, а также три подводные лодки Scorpene, которые будут построены в Индии. Об этом официально сообщило в четверг Министерство обороны Индии в распространенном пресс-релизе.

Ранее об одобрении Минобороны Индии таких закупок у Франции сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

По информации Минобороны республики, в ходе заседания, прошедшего под председательством министра обороны страны Раджнатха Сингха, Совет по оборонным закупкам в четверг поддержал необходимость приобретения 26 самолетов Rafale Marine. Истребители приобретаются для ВМС Индии "вместе с соответствующим вспомогательным оборудованием, вооружением, тренажерами, запасными частями, документацией, обучением экипажей и материально-техническим обеспечением у правительства Франции на основе межправительственного соглашения", - говорится в документе. Цена и другие условия закупки будут согласованы с правительством Франции после учета всех аспектов, включая сравнительную цену закупки аналогичных самолетов другими странами, отмечает Минобороны.

Совет по оборонным закупкам также предоставил разрешение на приобретение трех подводных лодок Scorpene в дополнение к шести уже приобретенным Индией. Подлодки будут построены на индийской верфи Mazagon Dock Shipbuilders Limited. Закупка и постройка в Индии этих подлодок "поможет поддерживать необходимый уровень силы и боевой готовности ВМС Индии, а также создаст значительные возможности для трудоустройства во внутреннем секторе", - указывается в информации.

Минобороны Индии сообщило об этих решениях в день, когда премьер-министр страны Нарендра Моди прибыл с визитом во Францию. Глава индийского правительства посетит Париж с 13 по 14 июля по приглашению французского президента Эмманюэля Макрона. Моди будет почетным гостем на параде в честь Дня взятия Бастилии 14 июля, а также проведет переговоры с Макроном и другими политиками, в том числе по вопросу развития оборонного сотрудничества.