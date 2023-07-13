13 июля, 13:55
Дело Саакашвили

В Верховную раду внесли проект обращения к Грузии и ЕС о помиловании Саакашвили

Инициаторами проекта стали несколько десятков депутатов, в том числе глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Проект обращения к президенту Грузии Саломе Зурабишвили и парламентам стран ЕС о помиловании Михаила Саакашвили зарегистрирован в Верховной раде.

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В пояснительной записке, опубликованной на сайте Рады, говорится "о необходимости осуществить гуманитарный акт и помиловать третьего президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили". Инициаторами проекта названы несколько десятков депутатов, в том числе глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Тбилиси передать Киеву Саакашвили, который имеет украинское гражданство, для лечения. 

Теги:
УкраинаГрузияСаакашвили, Михаил НиколаевичДело Саакашвили
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