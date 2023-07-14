Times: Борис Джонсон поставил под угрозу расследование по ковиду, забыв пароль от телефона

Сейчас телефон находится у правительственных экспертов в области безопасности, сообщила газета

ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Великобритании (2019-2022) Борис Джонсон не может передать независимой комиссии, расследующей действия властей в ответ на пандемию коронавируса, свою переписку в мессенджере WhatsApp на старом мобильном телефоне, поскольку забыл от него пароль. Об этом в четверг сообщила газета The Times со ссылкой на источники.

По ее информации, Джонсон не может "со стопроцентной уверенностью" вспомнить пароль от смартфона, которым он перестал пользоваться в мае 2021 года. Как поясняет издание, в случае неправильного ввода пароля iPhone бывшего премьера может автоматически заблокироваться, а его содержимое будет удалено. Газета добавила, что с целью не допустить этого правительственные эксперты в области безопасности получили доступ к телефону.

В мае 2021 году Джонсону было рекомендовано перестать пользоваться этим смартфоном по соображениям безопасности после того, как выяснилось, что его номер был в открытом доступе в интернете на протяжении 15 лет, напомнила The Times. Тем временем представитель бывшего премьера заявил телеканалу Sky News, что назначенные правительством технические специалисты продолжают работать над "безопасным изъятием информации из устройства".

Переписка Джонсона

6 июля Высокий суд Лондона обязал правительство Великобритании раскрыть полное содержание переписки Джонсона в рамках публичного расследования реакции властей на пандемию. Ранее кабмин пытался оспорить требование руководителя расследования баронессы Хезер Хеллетт предоставить ей неотредактированные копии сообщений, которыми Джонсон обменивался с подчиненными.

Суд признал, что баронесса Хеллетт не вправе получить информацию, которая не касается расследуемого ею дела, однако постановил, что это не лишает ее запрос законных оснований. Он также обязал Хеллетт вернуть те фрагменты переписки, которые не имеют отношения к делу. Запрос Хеллетт касался сообщений, которые Джонсон и его советник Генри Кук отправляли и получали в WhatsApp, в том числе в групповых чатах, c 1 января 2020 года по 24 февраля 2022 года, календарей с расписаниями встреч премьера и его записных книжек за тот же период.

Еще в мае 2021 года Джонсон по настоянию членов парламента и общественности согласился на проведение независимого публичного расследования того, как британское правительство реагировало на угрозу коронавируса на разных этапах пандемии и какие ошибки можно было предотвратить. Раскрываемые в ходе публичного расследования сведения должны передаваться полиции, которая на прошлой неделе возобновила следствие по возможным нарушениям коронавирусных правил в резиденции Джонсона.

Череда расследований

В апреле 2022 года стало известно, что Джонсон получил штрафы от лондонской полиции за нарушение коронавирусных ограничений, поскольку участвовал в вечеринках в правительственных учреждениях во время первых волн пандемии. Сам политик приводил различные объяснения произошедшего. Сначала он вообще отрицал, что были допущены какие-либо нарушения, а его канцелярия заявила, что вечеринок не было. Впоследствии Джонсон признал, что вечеринки проводились, он был на них, но утверждал, что не осознавал, что это было нарушением.

Вечеринки на Даунинг-стрит изучались в прошлом году сотрудницей секретариата кабинета министров Сью Грэй. Она пришла к выводу, что корпоративная культура в резиденции Джонсона не выдерживает критики и должна быть пересмотрена. Джонсон по итогам расследования Грэй взял на себя полную ответственность за вечеринки, но отказался покидать свой пост. Тем не менее скандал привел к снижению популярности тогдашнего премьера среди однопартийцев, недовольство которых в конечном счете привело к его отставке.