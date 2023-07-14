Рамапоса анонсировал участие всех лидеров стран-членов БРИКС на саммите в ЮАР

Президент республики добавил, что мероприятие пройдет в очном формате

ПРЕТОРИЯ, 14 июля. /ТАСС/. Предстоящий саммит БРИКС в ЮАР пройдет в очном формате, в нем будут участвовать президенты всех пяти стран - членов организации. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса.

"Ходили слухи, что саммит будет проходить онлайн, - нет, - приводит его слова южноафриканская радиостанция Eyewitness News. - Все будет лицом к лицу, глаза в глаза. Будет несколько глав государств. Что важно, главы пяти стран - членов БРИКС будут участвовать в форуме".

Рамапоса сделал это заявление в ходе заседания Делового совета БРИКС в Сандтоне (Йоханнесбург) на фоне спекуляций о том, приедет или нет президент РФ Владимир Путин на саммит БРИКС в ЮАР, указывает радиостанция. В связи с выдачей Международным уголовным судом (МУС) ордера на его арест были предположения о том, что встреча может пройти виртуально. Всего ожидается участие в саммите глав по крайней мере 22 государств.

11 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что Кремль пока не принял решение, поедет ли Путин лично на саммит БРИКС или примет участие в другом формате.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР. Саммит пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа.

МУС 17 марта выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в "незаконной депортации" украинских детей. Комментируя это решение, Песков отметил, что Москва не признает юрисдикцию МУС. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о поступившей из Гааги информации, заявила, что решения МУС не имеют для России никакого значения, возможные ордера на арест юридически ничтожны.