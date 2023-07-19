МИД Польши выразил недовольство публикацией кадров досмотра врача в Грузии

При этом ведомство выразило удовлетворение тем, что польские врачи были допущены в тбилисскую клинику "Вивамед"

ТБИЛИСИ, 19 июля. /ТАСС/. Публикация Минюстом Грузии кадров досмотра польского врача, который пытался пронести в обуви образец анализов экс-президента Михаила Саакашвили, противоречит принципам сотрудничества. Об этом говорится в заявлении МИД Польши, опубликованном посольством страны в Грузии.

"Решение подведомственной Министерству юстиции Грузии Специальной пенитенциарной службы опубликовать запись досмотра польского врача и неоднократные эмоциональные заявления представителей госорганов Грузии, противоречат принципам хорошего сотрудничества", - говорится в заявлении.

Ведомство при этом выражает удовлетворение тем, что польские врачи были допущены в тбилисскую клинику "Вивамед". Что касается самого инцидента, то МИД Польши назвал его "несоответствующим соглашению, непредумышленным и непредвиденным". Польская сторона подчеркнула, что ни инцидент, ни обнародование его властями Грузии не повлияют на оценку здоровья Саакашвили, деятельности грузинских врачей и анализа результатов исследований. Там также выразили надежду, что сотрудничество с Грузией останется неизменным, и готовность к дальнейшим действиям для оказания помощи Саакашвили.

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе 14 июля сообщил, что один из польских врачей, прибывших в Грузию для обследования Саакашвили, пытался вынести из клиники "Вивамед" взятые у бывшего грузинского лидера анализы, спрятав их в обуви. В подтверждение этому Минюст опубликовал кадры, на которых запечатлен инцидент.

После инцидента в МИД Грузии был вызван исполняющий обязанности посла Польши в Тбилиси Мариуш Жак, которому была высказана озабоченность в связи с произошедшим. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал инцидент постыдным, а глава Минюста заявил, что сложно будет вновь дать врачам из Польши допуск к экс-президенту.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и шести годам лишения свободы. В октябре 2021 года Саакашвили тайно прибыл в Грузию, но был задержан. В мае 2022 года из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в частную тбилисскую клинику "Вивамед", где находится по сей день. Позиция властей Грузии заключается в том, что Саакашвили симулирует тяжелое состояние здоровья с целью освобождения из заключения.