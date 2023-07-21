21 июля, 13:38,
обновлено 21 июля, 14:08
Дело Дональда Трампа

Суд по делу о хранении секретных документов у Трампа назначили на 20 мая 2024 года

Brandon Bell/ Getty Images
Дональд Трамп
© Brandon Bell/ Getty Images

Процесс избрания членов жюри состоится 14 мая

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Суд по делу о ненадлежащем обращении бывшего президента США Дональда Трампа с секретными документами назначен на середину 2024 года.

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"Процесс избрания членов жюри назначить на 14 мая, начало судебного процесса - на 20 мая", - говорится в опубликованном в пятницу постановлении федерального суда по Южному округу штата Флорида.

Сотрудники ФБР США в ходе обыска, прошедшего в августе 2022 года в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, изъяли в совокупности 102 документа: 27 из них находились в кабинете экс-главы американской администрации, еще 75 - в кладовой. На 17 стоял гриф "совершенно секретно".

Республиканец Трамп утверждает, что никаких правонарушений с его стороны не было, поскольку он, будучи главой государства, обладал полномочиями, позволяющими рассекретить все находившиеся у него документы. Бывший президент, собирающийся вновь бороться за высший государственный пост на предстоящих в 2024 году выборах, характеризует выдвижение против него обвинений как сугубо политическое решение, инспирированное нынешней администрацией США во главе с демократом Джо Байденом. В политизации дела администрацию Байдена обвиняют и другие видные деятели Республиканской партии США. 

Теги:
СШАТрамп, ДональдДело Дональда Трампа
© Информационное агентство ТАСС
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