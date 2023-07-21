Зеленский вечером 21 июля обсудит с Эрдоганом продовольственную безопасность

Как отметил президент Украины, одной из тем обсуждения также станет черноморский регион

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вечером 21 июля собирается поговорить по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, планируется обсудить в том числе обеспечение продовольственной безопасности.

"Сегодня вечером планирую провести переговоры с президентом Турции Эрдоганом. Черноморский регион, продовольственная безопасность, другие важные темы", - сказал украинский лидер в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Ранее в пятницу Эрдоган заявил о своем желании провести в ближайшее время переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации вокруг зерновой сделки. Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что контактов с лидером Турции в графике президента России пока нет.