21 июля, 16:23

Зеленский вечером 21 июля обсудит с Эрдоганом продовольственную безопасность

Как отметил президент Украины, одной из тем обсуждения также станет черноморский регион

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вечером 21 июля собирается поговорить по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, планируется обсудить в том числе обеспечение продовольственной безопасности.

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"Сегодня вечером планирую провести переговоры с президентом Турции Эрдоганом. Черноморский регион, продовольственная безопасность, другие важные темы", - сказал украинский лидер в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Ранее в пятницу Эрдоган заявил о своем желании провести в ближайшее время переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации вокруг зерновой сделки. Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что контактов с лидером Турции в графике президента России пока нет. 

Теги:
УкраинаТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипЗеленский, Владимир Александрович
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