Президент Ирака прокомментировал акции в Швеции и Дании, на которых попытались сжечь Коран

Абдель Латиф Рашид заявил о желании Запада представить его страну небезопасной для иностранных миссий

КАИР, 22 июля. /ТАСС/. Отдельные силы на Западе стремятся представить Ирак как страну, в которой небезопасно присутствие иностранных миссий. Такое мнение в субботу высказал иракский президент Абдель Латиф Рашид, комментируя недавние акции в Швеции и Дании, в ходе которых их участники пытались сжечь копии священной для мусульман Книги - Корана.

"Есть намерение спровоцировать иракцев и показать Ирак страной, в которой небезопасно пребывание иностранных миссий", - отметил Рашид, слова которого привело иракское информационное агентство INA.

В специальном заявлении президента, которое распространила его пресс-служба, указывается, что "политические силы, религиозные и общественные деятели Ирака должны быть осторожными, чтобы не быть втянутыми в заговор находящихся на Западе партий и отдельных лиц, направленный на реализацию своих корыстных целей против Ирака и иракцев". По убеждению Рашида, последние события показывают, что эти действия спланированы и нацелены на "нанесение ущерба как гражданам внутри Ирака, так и иракцам, которых обстоятельства вынудили к эмиграции".

Президент Ирака подтвердил, что граждане и политические силы в Ираке имеют право "выражать свой гнев и осуждение нападок на их убеждения, если это не наносит ущерба Ираку и иракскому народу и не лишает иракцев дипломатических услуг за рубежом и связи с родиной". Он призвал граждан "не допустить искажения образа безопасного и стабильного Ирака, нанесения ущерба международной репутации страны и придерживаться мирных и законных способов выражения своей позиции".