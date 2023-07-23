Организация исламского сотрудничества приостановила статус спецпосланника Швеции

Причиной стали случаи осквернения Корана в королевстве

ДУБАЙ, 23 июля. /ТАСС/. Секретариат Организации исламского сотрудничества (ОИС) решил приостановить статус специального посланника Швеции в связи со случаями осквернения Корана в королевстве. Соответствующее заявление опубликовано в воскресенье на сайте организации.

"Секретариат ОИС проинформировал правительство Швеции о своем решении приостановить статус специального посланника Швеции при организации", - говорится в заявлении. Как уточняется, исполнительный орган ОИС по итогам внеочередного заседания рекомендовал ее генсеку Хисейну Брахиму Тахе "рассмотреть возможные шаги по пересмотру официальных рамок, связывающих секретариат с любой страной, в которой оскверняются копии священного Корана и других исламских ценностей и символов", в том числе приостановление статуса спецпосланника.

Генсек ОИС "приветствовал меры, принятые некоторыми членами в знак протеста против неоднократных посягательств на исламские святыни", говорится в заявлении. Он призвал страны организации принять меры, которые они сочтут целесообразными для демонстрации недовольства действиями шведских властей.