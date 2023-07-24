Лидер испанских консерваторов готов попытаться сформировать кабмин по итогам выборов

Альберто Нуньес Фейхоо призвал остальные политические силы не блокировать эту инициативу

МАДРИД, 24 июля. /ТАСС/. Лидер консервативной Народной партии (НП) Альберто Нуньес Фейхоо заявил, что готов попытаться сформировать правительство Испании после успеха на прошедших в воскресенье досрочных всеобщих выборах.

"Я беру на себя инициативу начать диалог, чтобы сформировать правительство", - сказал он, призвав остальные политические силы не блокировать эту инициативу. Несмотря на успех, НП в одиночку будет сложно утвердить своего кандидата на пост премьер-министра. Действующий глава правительства, лидер Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес выразил мнение, что правые потерпели неудачу по итогам голосования.

НП лидирует на выборах после обработки почти всех бюллетеней, получая 136 из 350 мест в Конгрессе депутатов (нижней палате) парламента. За ней идут ИСРП (122 мандата), крайне правая партия "Вокс" (33) и левое движение "Сумар" (31). Ни одной политической силе не удается добиться абсолютного большинства в нижней палате, чтобы самостоятельно сформировать правительство. Это означает, что партиям придется начать переговоры для утверждения кандидатуры премьера.

Изначально выборы были запланированы на конец года, однако в мае Санчес объявил о решении провести их досрочно. Он пошел на этот шаг в связи с неудовлетворительными результатами ИСРП на региональных и муниципальных выборах.