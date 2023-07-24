24 июля, 13:47

Следователи установили одного из подозреваемых в убийстве лидера оппозиции Приднестровья

Глава Следственного комитета республики Вячеслав Брынзарь рассказал, что уроженец города Дубоссары Андрей Думиникэ познакомился с Олегом Хоржаном в тюрьме

КИШИНЕВ, 24 июля. /ТАСС/. Следователи правоохранительных органов непризнанного Приднестровья подозревают в убийстве лидера Союза оппозиционных сил республики, председателя Приднестровской коммунистической партии Олега Хоржана уроженца города Дубоссары Андрея Думиникэ. Об этом заявил глава Следственного комитета (СК) республики Вячеслав Брынзарь.

Читайте также
МВД Приднестровья попросило коллег из Молдавии помочь в расследовании гибели оппозиционераПарламент Молдавии проведет слушания после убийства оппозиционера в Приднестровье

"Он познакомился с Хоржаном в тюрьме, они поддерживали отношения и после освобождения. Подозреваемый звонил ему за несколько минут до убийства", - сказал Брынзарь в интервью телеканалу "Первый приднестровский".

По его словам, следователи считают, что нападавших было как минимум трое. "С уверенностью можно заявить, что их целью были именно деньги. Разбойное нападение, в процессе которого гражданину Хоржану наносили телесные повреждения с целью сломить его сопротивление. Об этом говорит характер тех телесных повреждений, которые установила судебно-медицинская экспертиза", - пояснил глава СК. По версии следствия, Хоржана не планировали убивать. "Он скончался от совокупности всех ран. Каждая из них по отдельности не была смертельной. Раны и удары наносили, чтобы узнать код от сейфа. Дальше травматический шок и остановка сердца", - прокомментировал результаты медицинской экспертизы Брынзарь.

Тело Хоржана с признаками насильственной смерти 17 июля обнаружила его супруга в их частном доме в селе Суклея. Преступники нанесли ему несколько колотых ран, на месте преступления был обнаружен опустошенный сейф без следов взлома. Президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что взял расследование под личный контроль.

В 2018 году Хоржан был приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы за организацию несанкционированных митингов и публичные оскорбления представителей власти. В прошлом году он вышел на свободу. 

Теги:
Молдавия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация