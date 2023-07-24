Следователи установили одного из подозреваемых в убийстве лидера оппозиции Приднестровья

Глава Следственного комитета республики Вячеслав Брынзарь рассказал, что уроженец города Дубоссары Андрей Думиникэ познакомился с Олегом Хоржаном в тюрьме

КИШИНЕВ, 24 июля. /ТАСС/. Следователи правоохранительных органов непризнанного Приднестровья подозревают в убийстве лидера Союза оппозиционных сил республики, председателя Приднестровской коммунистической партии Олега Хоржана уроженца города Дубоссары Андрея Думиникэ. Об этом заявил глава Следственного комитета (СК) республики Вячеслав Брынзарь.

"Он познакомился с Хоржаном в тюрьме, они поддерживали отношения и после освобождения. Подозреваемый звонил ему за несколько минут до убийства", - сказал Брынзарь в интервью телеканалу "Первый приднестровский".

По его словам, следователи считают, что нападавших было как минимум трое. "С уверенностью можно заявить, что их целью были именно деньги. Разбойное нападение, в процессе которого гражданину Хоржану наносили телесные повреждения с целью сломить его сопротивление. Об этом говорит характер тех телесных повреждений, которые установила судебно-медицинская экспертиза", - пояснил глава СК. По версии следствия, Хоржана не планировали убивать. "Он скончался от совокупности всех ран. Каждая из них по отдельности не была смертельной. Раны и удары наносили, чтобы узнать код от сейфа. Дальше травматический шок и остановка сердца", - прокомментировал результаты медицинской экспертизы Брынзарь.

Тело Хоржана с признаками насильственной смерти 17 июля обнаружила его супруга в их частном доме в селе Суклея. Преступники нанесли ему несколько колотых ран, на месте преступления был обнаружен опустошенный сейф без следов взлома. Президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что взял расследование под личный контроль.

В 2018 году Хоржан был приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы за организацию несанкционированных митингов и публичные оскорбления представителей власти. В прошлом году он вышел на свободу.