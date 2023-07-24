Представитель ООН посетила Одессу

Денис Браун осмотрела исторический центр города и Спасо-Преображенский собор

ООН, 24 июля. /ТАСС/. Гуманитарный координатор ООН по Украине Денис Браун посетила в понедельник Одессу, где осмотрела исторический центр города и Спасо-Преображенский собор. Об этом сообщил на брифинге заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

"Гуманитарный координатор ООН по Украине Денис Браун посетила Одессу сегодня. Сейчас она завершает посещение объектов мирового культурного наследия в историческом центре города и Спасо-Преображенского собора вместе с мэром города и губернатором области", - сказал он.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил с утверждением, что россияне в ночь на 23 июля атаковали культовые объекты и сооружения Одессы, которые находятся под охраной ЮНЕСКО.

В Минобороны РФ заявили, что наиболее вероятной причиной разрушения в Одессе Спасо-Преображенского храма стало падение ракеты ВС Украины из-за безграмотных действий украинской ПВО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "абсолютной неправдой" утверждения о попадании ВС РФ по собору в Одессе.